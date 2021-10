Jorge Jesus não vai descansar João Mário: "Vai ser lançado frente ao Estoril"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, fez a antevisão ao encontro da décima jornada da Liga Bwin em casa do Estoril. A partida está agendada para as 19h00 de sábado.

João Mário vai a jogo ou pondera fazê-lo descansar? "O João Mário não começou a titular em Guimarães, mas entrou logo no início [Taarabt saiu lesionado]. A ideia era não deixá-lo tão carregado para este jogo. Mas vai ser um dos jogadores que vai ser lançado no jogo. Mas há outros que não jogaram em Guimarães e podem dar outra velocidade ao jogo. Quando não queres carregar muito a equipa é para que os jogadores sejam mais agressivos e pensem mais rápido."

Radonjic e Pizzi podem ser titulares, depois do que fizeram na Taça da Liga: "Amanhã ainda vou concluir como estão os jogadores. E o departamento médico vai dar-me indicações do estado de físico da equipa. As minhas decisões vão basear-se no desgaste. São 72 horas entre os dois jogos e não dá para recuperar totalmente."