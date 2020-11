Jorge Jesus: "Não sei se vou ter o Lucas Veríssimo, mas gostava"

Lucas Veríssimo está a ser negociado pelo Benfica e Jorge Jesus voltou a declarar que segue o central do Santos há algum tempo.

Jorge Jesus voltou a confessar que tem interesse em Lucas Veríssimo desde que chegou ao Benfica, mas não adiantou pormenores sobre a negociação entre o Benfica e o Santos. O treinador diz que gostava de poder contar o central brasileiro, mas que o "processo burocrático e financeiro" já é da responsabilidade dos dirigentes encarnados.

"Não vou esconder, foi sempre um jogador que fazia parte da minha agenda de centrais desde que cheguei ao Benfica. A partir daqui, todo o processo burocrático e financeiro já não é comigo, é com o presidente, com o Rui Costa, com o diretor financeiro do Benfica... por mim passa averiguar a qualidade do jogador, escolhê-lo. Não sei como se vai fazer, não sei se vou ter o Lucas Veríssimo ou não. Se gostava de ter? Gostava", admitiu.

Ainda sobre o mercado, o técnico comentou a saída de Tiago Pinto para a Roma, elogiando o exemplo dado pelo futebol português. "O Tiago Pinto é um profissional de grande nível, e é uma perda, mas faz parte do processo do futebol em Portugal. Todos os que demonstram capacidade são solicitados pelos clubes com maior poderio financeiro. É a realidade do futebol português, os melhor vão saindo. Mas os clubes portugueses trabalham melhor do que ninguém no mundo. Não só na formação, mas também nas estruturas. É top, um exemplo para todos. Estão todos a aprender connosco e por isso é que vêm cá buscar", comentou.