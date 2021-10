Jorge Jesus: "Não queria que alguns jogadores tivessem jogado tanto tempo"

Declarações de Jorge Jesus após o Trofense-Benfica (1-2, ap) na terceira eliminatória da Taça de Portugal

Lesões e problemas físicos dos jogadores do Benfica: "Nem tudo foi bom para quarta-feira [Champions], eu não queria que alguns jogadores tivessem jogado tanto tempo. Mas temos de os recuperar para jogar contra a melhor equipa do mundo. As questões físicas não preocupam, estamos habituados. Os jogadores que têm mais minutos têm mais capacidade para a intensidade dos jogos. Os outros, menos. Mas este jogo ajudou a que esses [com menos tempo de jogo] fiquem mais competitivos."

Substituições por lesão: "Fui obrigado a fazer duas substituições, o Gil Dias e o Lazaro, por problemas físicos. E isso teve impacto na estratégia. O Gilberto teve alguma dificuldade em competir à intensidade que o jogo pedia, teve muitas dificuldades. Mas até nem tem grande justificação, porque tem feito vários jogos. O Gil Dias e o Lazaro saíram com problemas e penso que vão estar fora do jogo de quarta-feira. É um daqueles momentos do jogo que não foi positivo."

O caso Vertonghen: "É a minha grande preocupação. Não esperava ter tantos jogadores dos mais utilizados a fazer 120 minutos. É o caso do Vertonghen, principalmente. Mas o jogo ditou isso. Não deu para resguardar alguns jogadores."