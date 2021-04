Jorge Jesus: "Não foi por jogar com três centrais que o Benfica perdeu"

Declarações de Jorge Jesus (treinador do Benfica) no final do jogo Benfica-Gil Vicente (1-2), da 27.ª jornada da Liga NOS

Dois Benficas: "Não estávamos à espera, é um resultado que nos atrasa nos nossos objetivos e na nossa recuperação. Houve dois "Benficas": na primeira parte, a primeira fase de pressão não conseguiu anular o Gil Vicente, que conseguiu sair com alguma facilidade. Isso obrigou-nos a correr muito mais para trás do que é habitual e o Gil acabou por conseguir marcar primeiro. Na segunda parte, fomos uma equipa mais pressionante, chegámos com mais facilidade a zonas de finalização, sempre com um Gil Vicente bem organizado, poderoso no jogo aéreo e que jogou um futebol positivo. Foi uma equipa bem organizada, procurou disputar o jogo, teve algum mérito e o Benfica não conseguiu dar a volta, nem ao resultado, nem à equipa do Gil Vicente."

Sem sensação: "Este jogo tirou-nos a ideia e a sensação de que não perdendo jogo nenhum poderíamos pensar noutros objetivos, mas teria de ser sempre jogo a jogo. Esta derrota atrasou a recuperação, mas faltam ainda algumas jornadas para disputar muitos pontos. Estamos dependentes, temos de ir à procura da classificação que nos possa permitir passar para segundo classificado. Não é mandar a toalha ao chão, temos de ser práticos e não teóricos: esta derrota tirou-nos essa crença de ainda poder atingir outras posições."

Três centrais: "Não foi por jogarmos com três centrais [que o Benfica perdeu], teve muito a ver com a nossa primeira fase de pressão. Depois de acabar o jogo, face ao que temos vindo a fazer com dois sistemas, pensámos que o melhor era o que tínhamos feito nos últimos dois jogos, em Braga e Paços de Ferreira, onde fomos muito fortes. Não estou arrependido, porque não é por termos jogado com três centrais que não fomos tão fortes. Voltámos a cometer alguns erros e, por mérito e alguma sorte, o Gil Vicente acabou por fazer dois golos".