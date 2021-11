Jorge Jesus: "Não foi a gasóleo, foi sempre a gasolina super"

Treinador do Benfica vê a equipa ligada ao jogo durante os 90 minutos. Sobre as opções para este jogo com o Paços de Ferreira, diz ter dado prioridade aos que trabalharam no Seixal durante as duas últimas semanas.

Equipa ligada ao jogo: "Acho que o Benfica arranca sempre, não é só em 15 minutos. Olhando para uma equipa que faz 10 golos em dois jogos, isso não se coloca. O Benfica teve muita qualidade, podia ter feito três golos na primeira parte. (...) Não foi a gasóleo, foi sempre a gasolina super. Mas a gasolina super nem sempre conseguiu fazer golos."

Preparação para o Barcelona e "gestão" da equipa: "Até ao jogo com o Barcelona, o Benfica tem tempo para chegar levezinho, como costumo dizer. Hoje [sexta-feira], sete jogadores que normalmente são titulares jogaram. Só o Gedson, o André Almeida e o Radonjic é que não jogam tanto. Os outros têm sido titulares. Era importante pôr em campo os que eu penso que vão jogar com o Barcelona, porque estiveram duas semanas parados. Os das seleções vêm todos desatinados. Os meus e os das outras equipas também. Procurei pôr em jogo os que trabalharam comigo durante essas duas semanas."