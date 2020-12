Jorge Jesus muda ataque do Benfica para a receção ao Lech Poznan: confira o onze

Seferovic e Waldschmidt, titulares na Madeira, com o Marítimo, começa o duelo com os polacos no banco.

Jorge Jesus efetuou duas alterações no onze titular do Benfica para a receção desta quinta-feira ao Lech Poznan, referente à quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Em relação ao encontro com o Marítimo, que as águias venceram 2-1, na Madeira, saem Seferovic e Luca Waldschmidt, com as respetivas vagas a serem ocupadas por Chiquinho e Darwin Núñez. É, portanto uma revolução no ataque, com o uruguaio a regressar diretamente à titularidade após vários dias de paragem devido a infeção por covid-19.

No banco de suplentes, destaque para as presenças de Weigl - também recuperado da covid-19 -, Nuno Tavares e Pedrinho (recuperados de lesão).

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Pizzi, Gabriel e Everton; Chiquinho e Darwin.

Suplentes: Helton Leite; Jardel, Ferro, João Ferreira, Nuno Tavares, Diogo Gonçalves, Weigl, Pedrinho, Waldschmidt, Cervi, Seferovic e Gonçalo Ramos.