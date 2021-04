Jorge Jesus: "Meias-finais da Taça de Portugal só a um jogo? Para os grandes é o ideal"

Treinador do Benfica foi questionado sobre a calendarização, sobre a possibilidade de reduzir o campeonato para 16 equipas e de jogar as meias-finais da Taça de Portugal a apenas um jogo, em campo neutro.

Meia-final da Taça de Portugal a um jogo mas em campo neutro? "As equipas que lutam pelas competições europeias, face à calendarização das competições portuguesas, fica com mais jogos e com aquela questão de ter menos dias para recuperar. Mas também tem de se olhar para os que não vão. Se houver menos jogos, não digo que a competição acabe mais cedo, mas ficam com menos jogos, há menos competição para essas equipas. Para as equipas grandes é o ideal, como é óbvio. E não é o facto de tirar um jogo que vai ser negativo ou positivo. Agora, que é muito melhor para as equipas que querem chegar à final da Taça de Portugal jogarem meia-final só a um jogo do que a dois, isso não tenho dúvida nenhuma. Aqui se calhar cada um puxa a brasa à sua sardinha, os seus interesses, percebo as duas partes. Percebo perfeitamente a forma das duas partes pensarem em função dos seus interesses."