Jorge Jesus madrugou para o primeiro treino da época no Benfica

Semana começa com a primeira sessão de trabalho do treinador.

O plantel do Benfica cumpriu na manhã desta segunda-feira o primeiro treino tendo em vista a nova temporada. Jorge Jesus chegou ao Seixal por volta das 07h30 e já contou na sessão com o reforços Helton Leite, Gilberto e Pedrinho.

Seis anos depois, Jorge Jesus volta a começar uma época no Seixal, isto depois de três temporadas no Sporting, uma no Al Hilal, na Arábia Saudita e da experiência vitoriosa no Flamengo. Os jogadores tiveram pouco mais de uma semana de férias e sábado e domingo já fizeram a bateria de exames médicos e os testes físicos. Jesus, que venceu três campeonatos nacionais pelo clube nos seis anos de águia ao peito, estabeleceu a meta de recuperar a "hegemonia", mas além do título nacional há um objetivo premente: a entrada na Liga dos Campeões. É com a 3.ª pré-eliminatória da prova milionária na cabeça, a 15 ou 16 de setembro, que Jesus quer afinar a equipa, de modo a chegar ao play-off e, posteriormente, à fase de grupos e aos respetivos milhões.

O treinador admitiu querer 28 atletas no plantel, mas hoje 30 vão pisar o Seixal, nomeadamente os reforços Helton Leite, Gilberto e Pedrinho. Há muitos cortes para fazer até porque mais reforços estão para chegar, numa pré-temporada que deverá ser feita na margem sul do Tejo pelos riscos que a covid-19 ainda acarreta. Grimaldo fez os testes físicos e está apto para voltar aos relvados. O espanhol lesionou-se a 10 de junho no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, que o arredou dos últimos nove jogos do clube da Luz.