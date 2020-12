Jorge Jesus: "Luisão vai para o banco amanhã"

Antes do jogo com o Portimonense, da 11.ª jornada da I Liga, Jorge Jesus falou sobre o rescaldo da Supertaça e da "dura" de Luisão no relvado no Estádio Municipal de Aveiro.

"Caso" Luisão: "Após a Supertaça, só sei uma coisa, que perdemos com o FC Porto e doeu-nos muito. Isso é a única coisa que eu sei e factual. Tudo o que queiram escrever, implantar, têm o direito, nós todos os dias, com presidente, Rui Costa, todos os dias conversamos sobre o Benfica, estratégias, temos estrutura que toda ela sabe o que tem de fazer. Luisão, foi para o banco porque Rui Costa entendeu que não estando o Tiago, convidou Luisão. Não significa que continue porque não é a posição dele, a posição é acompanhar-me todos os dias com a equipa. O que temos estipulado é que ele vai para o banco amanhã [terça-feira]."

Dia a dia de planeamento no Benfica: "Não posso responder a perguntas que não existem. Não posso responder a perguntas fabricadas. Todos os dias, eu, o presidente e o Rui Costa reunimos. Há vezes em que achamos que o Luisão tem de estar na nossa conversa, mas conversamos todos os dias sobre o Benfica. O Benfica tem orientação política e desportiva, todos sabemos para onde vamos. Não posso responder a coisas fabricadas, tenho de responder a coisas factuais. Eu, o Rui Costa e o presidente temos conversas diárias sobre o Benfica, sobre a equipa, sobre o mercado. Não vimos para aqui falar da história da carochinha."