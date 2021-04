Jesus: Morato, a ausência de Darwin e uma certeza antes do clássico com o FC Porto

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, depois da vitória por 2-0 no terreno do Tondela.

Morato lançado no jogo: "É um jovem, tem 19 anos, e tem muita qualidade. Está há dois meses a trabalhar com a equipa principal e, a pouco e pouco, está a perceber a nossa ideia de jogo. Hoje houve uma oportunidade para o lançar - é verdade que teve pouco tempo - e já jogou uns minutos. Podemos contar com ele para o ano."

Ausência de Darwin: "No treino, o Darwin teve um choque com um colega, bateu com o joelho no chão e ficou com um pequeno derrame. O médio achou por bem não arriscarmos neste jogo."

FC Porto é o próximo adversário: "É verdade que pode determinar a nossa esperança de ainda chegarmos ao segundo lugar. Estamos preparados para isso e estou convencido que vai ser um grande jogo."