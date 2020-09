Jorge Jesus irritado com a instalação sonora do Estádio da Luz

Jorge Jesus, treinador do Benfica, não gostou de estar a falar na entrevista rápida, no relvado, com a música alta no interior do Estádio da Luz

"Vocês ou se organizam melhor ou nem vale a pena falar na flash interview [sobre a música alta no estádio]", as palavras de Jorge Jesus no início da entrevista rápida. "Não estou muito concentrado, estar aqui a falar consigo e estar esta música. Não estou concentrado", disse a finalizar a primeira resposta, tendo mesmo desaparecido do plano da transmissão, voltando para a segunda pergunta.