Jorge Jesus irrita-se com barulho na entrevista rápida após o Benfica-Arsenal: "Take it easy, ok?"

Momento insólito quando Jorge Jesus falava à SIC no final do Benfica-Arsenal, partida dos 16 avos de final da Liga Europa

Jorge Jesus irritou-se com barulho na entrevista rápida após o Benfica-Arsenal, um momento insólito quando falava à SIC no final do jogo dos 16 avos de final da Liga Europa.

Enquanto respondias às perguntas, o treinador do Benfica sentiu-se incomodado com o barulho que parecia ter origem numa conversa ao lado do local onde estava. "Isto é alguma coisa? Eu não falo com este barulho... Ou eles se calam..."", começou por dizer, antes de dirigir-se diretamente a quem, supostamente, estava a causar o ruído."Take it easy, ok?", disse em inglês.