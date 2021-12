Jorge Jesus fora do banco de suplentes na partida com o Covilhã

Treinador do Benfica foi suspenso por 15 dias.

Jorge Jesus não marca esta quarta-feira presença no banco de suplentes do Benfica, para a partida com o Covilhã, da fase de grupos da Taça da Liga. O técnico, recorde-se, foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina (CD), na sequência das críticas que fez à arbitragem após um jogo com o FC Porto, a 6 de maio da época passada.

O Benfica emitiu ontem, terça-feira, um comunicado, dando conta que iria recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e nos qual deixou duras críticas ao CD, pedindo a queda do mesmo.

O TAD enviou o processo para o Tribunal Central Administrativo do Sul, não tendo, como se percebe, a decisão chegado em tempo útil no que toca ao encontro desta quarta-feira.