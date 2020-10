Jorge Jesus: "Ficaram todos a perceber porque quero mais um central"

Benfica's head-coach Jorge Jesus reacts during their Portuguese First League soccer match against Famalicao, held at Municipal Stadium, in Famalicao, north of Portugal, 18th September 2020. JOSE COELHO/LUSA

Treinador do Benfica, em declarações à BTV após o jogo, analisou o terceiro triunfo consecutivo das "águias", agora líderes isoladas, na atual edição da I Liga. Técnico pediu mais um reforço para o setor recuado.

Análise ao jogo: "O objetivo foi atingido. Fizemos três golos, sofremos dois dentro daquilo que não podíamos sofrer. Uma equipa em casa como o Benfica não pode sofrer dois golos do Farense, com todo o respeito. Não fomos uma equipa disciplinada quando tínhamos bola, nem fomos capazes de segurar os três jogadores do meio-campo do Farense, corremos demais. No balneário expliquei o que estava mal. Tivemos um período de desequilíbrio com o primeiro golo do Farense, conseguimos erguer-nos, as substituições deram equilíbrio e chegamos ao 3-1 quando dominávamos".

Otamendi e mais um central: "A jogada do 3-2 é um sinal evidente de cansaço do Otamendi, um jogador que estava já com dificuldades físicas e até a pensar o próprio jogo. De qualquer forma, a equipa entrou ansiosa no jogo. Tenho que lhes dar qualidade técnico-tática para jogar num clube com pressão, já que as exigências são altas e é preciso uma mentalidade forte. Depois do 2-1 e do 3-1, tivemos momentos de bom nível. O segundo golo do Farense teve a ver com o Otamendi não estar em condições. Este jogo deu a indicação do porquê de querer mais um defesa central. Ficaram todos a perceber isso. Espero tê-lo até fechar o mercado e tem fazer a diferença."

Três vitórias e paragem do campeonato: "Vai haver uma paragem e a maior parte dos jogadores do Benfica vão para as suas seleções. Vamos aproveitar para trabalhar os que não têm jogado tanto para recuperar alguma intensidade. É bom, é sinal que o Benfica tem muitos jogadores internacionais e de qualidade."