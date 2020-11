Jorge Jesus festejou virado para o banco do Marítimo

A transmissão televisiva da Sport TV apanhou o momento no qual Jorge Jesus vira-se para o banco do Marítimo nos festejos do segundo golo do Benfica, marcado por Everton Cebolinha

Tudo aconteceu nos momentos imediatos do segundo golo do Benfica em casa do Marítimo, marcado por Everton Cebolinha. Foi então que a transmissão televisiva da Sport TV apanhou Jorge Jesus virado, visivelmente irritado, para o banco do Marítimo nos festejos do golo do brasileiro.

Foi então que Rui Costa, de imediato, abraçou - e aparentemente acalmou - o treinador durante alguns segundos. Jorge Jesus acabou por se acalmar, mas continuou a gesticular na direção do banco contrário, fazendo-o de forma veemente com o braço.