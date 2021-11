Jorge Jesus faz esclarecimento e compara: "É parecido como funciono com os meus filhos"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na antevisão à receção ao Braga, agendada para as 21h15 de domingo e a contar para a 11.ª jornada da Liga Bwin.

Braga: "O Braga é um adversário com provas dadas, não só com o Benfica mas nas competições onde está inserido. Tem uma ideia de jogo e alguns anos com o mesmo treinador, o que faz com que a equipa esteja mais forte. Vai ser um jogo difícil, o Benfica vai jogar dentro do que fazemos no nosso estádio, sabendo que tem um adversário difícil pela frente, mas o Benfica está habituado nos últimos jogo a jogar contra adversário difíceis. O Benfica também não é muito fácil de parar, acho que vai ser um excelente jogo, um excelente espetáculo, com golos, porque as duas equipas, quando têm bola, pensam em ser equipas muito criativas e que procuram o golo. Os jogos contra boas equipas normalmente proporcionam bons jogos e dificuldades às duas equipas. Espero deixar mais dificuldades ao Braga do que o Braga ao Benfica."

Esclarecimento sobre situação de Otamendi: "Antes de falar do Braga, quero falar para todos os benquistas, em relação ao que apareceu na comunicação social. Foram plantadas mentiras nas quais onde incluíram um grande profissional, o Otamendi, capitão de equipa, que sabe os limites em relação às responsabilidades que tenho como treinador. É intencional, para dividir o grupo, por os benquistas a pensar em coisas que não existem. O nosso grupo é um grupo ligado, sabe o que quer e treinador que tem. Não escrevem mentiras, por isso para escreverem alguém teve de passar a notícia. Mas os benfiquistas podem estar seguros, o grupo está unido. Se os resultados não aparecerem não é por este motivo. Está tudo ligado, sabemos perfeitamente o que queremos. Não conseguimos é controlar esta especulação."

Perda da liderança e reações mais intempestivas de Lucas Veríssimo e Gilberto: "O Benfica perdeu a liderança há uma jornada, teve nove jogos em primeiro. Preocupa-nos, porque queremos estar em primeiro, é por isso que o Benfica durante as primeiras jornadas comandou o campeonato português. Eu primeiro sou treinador dos meus jogadores, primeiro estou aqui para defender os interesses do Benfica. É parecido como funciono com os meus filhos. Primeiro sou pai, depois é que sou amigo dos meus filhos. Com os jogadores a mesma coisa. Primeiro eles são jogadores e depois é que eu sou amigo deles. Já sabem como sou e a relação que sempre tive com os jogadores. Muitos com quem já não trabalho continuamos a ter laços de amizade. Depois, porque durante sou treinador. [essa situação, dos jogadores] Teve a ver com a exigência do treinador para o jogador. Não tem uma coisa a ver com a outra."