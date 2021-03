Jorge Jesus fala sobre o contrato com o Benfica e diz: "Se for sempre assim..."

Jorge Jesus fala antes do jogo entre o Benfica e o Belenenses, marcado para as 20h15 de segunda-feira, no Jamor.

Sobre o jogo com o Belenenses: "É um jogo especial. Uma situação nova para mim [jogar contra o Belenenses no Jamor], um clube pelo qual tenho um carinho especial, que treinei e onde joguei. Está a fazer uma boa época para os seus objetivos, há cinco jogos que não perde. Com as equipas grandes, com Braga, Sporting e FC Porto, só perdeu para o Sporting. Vamos encontrar um adversário com boa organização ofensiva e defensivamente muito forte, que espera pelas oportunidades do jogo, que tem uma boa ideia de jogo. É um dos mais dífíceis a jogar em casa."

Relvado do Jamor: "Quanto ao problema da relva não sei... Não sei como está. O importante para nós é sabermos que vamos ter dificuldades pelo valor do adversário. Temos que arranjar soluções para as dificuldades que o jogo possa apresentar. Não vamos ter desculpas. Sabemos que temos de estar bem. Sabemos que vai ser difícil, mas sentimos que estamos melhores. O Benfica está a recuperar, tem tido uma intensidade parecida com a que teve no início da época. Acreditamos, com respeito pelo adversário, que temos de somar mais três pontos."

Carinho no Flamengo e no Benfica: "Eu tenho dois anos de contrato com o Benfica, é nisso que penso neste momento. Quero cumprir. O carinho de voltar ao Benfica foram os seis anos que passei aqui anteriormente, a forma como fui acarinhado nos seis anos que aqui passei. O Flamengo foi outro clube onde ganhei e que me acarinhou. Se for sempre assim, se sair dos clubes e ficarem com saudades minhas, é sinal que o trabalho foi bem feito. Junta-se uma coisa à outra. O carinho no meu regresso ao Benfica foi pelos seis anos que passei aqui antes. Quero cumprir o meu contrato com o Benfica."