Jorge Jesus fala em dois penáltis por assinalar: "Parecia andebol na área do Spartak"

Declarações do treinador do Benfica, após o triunfo por 2-0 sobre o Spartak Moscovo, na Rússia.

Spartak: "Nós sabíamos que íamos encontrar um rival forte, mas também sabíamos que tínhamos valor para chegar aqui e apresentar um futebol de qualidade e sair daqui com um resultado positivo."

Penáltis por assinalar e resultado: "Aquilo que aconteceu hoje durante os 90 minutos, é verdade que ganhámos 2-0, mas tínhamos que sair daqui com 5-1, isto com VAR... Houve dois penáltis que aquilo parecia andebol na área do Spartak, não houve VAR e o árbitro não viu. Mas o que é importante é dizer que o Benfica fez um grande jogo, para primeiro jogo época, melhor do que eu pensava. Foi uma vitória de afirmação neste jogo, a equipa esteve muito confiante. Mas estamos na primeira parte da eliminatória. Os jogadores merecem esta vitória, fizeram para isso, taticamente foramespetaculares. Fizemos tudo o que tínhamos montado como estratégia. Quando vi o que estava no jogo, os meus jogadores estavam identificados com isso e tornou-se mais fácil. O Spartak teve uma oportunidade de golo na primeira parte."

João Mário: "O Benfica tem jogadores muito experientes. Não quis mexer muito nos jogadores novos, foi só o João Mário que entrou no jogo e fez um grande jogo, como ele é um grande jogador. Agora falta um jogo para tentar entrar nesta fase de grupos da Champions, que é o que queremos, estar entre os melhores."

João Mário e Weigl, satisfeito com dinâmica? "O próprio Weigl fez um bom jogo hoje. Ele sente-se mais confortável com este sistema. Acho que todos jogaram bem, não há um jogador que possamos dizer que não esteve bem. Esteve uma equipa muito segura a defender e a atacar, e não é fácil segurar esta equipa [do Spartak], é um ponta de lança muito possante, segura bem a bola de costas, os nossos centrais nao lhe deram hipótese nenhuma de se virar. O jogo do Benfica foi espetacular.