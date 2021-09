Jorge Jesus, o clássico, David Luiz e Gedson: "Sabe que vai crescer muito..."

Declarações do treinador do Benfica na antevisão do jogo de sábado, frente ao Santa Clara, a contar para a quinta jornada da Liga Bwin.

Santa Clara: "Encaramos o jogo com [grande] grau de dificuldade, o Santa Clara fez excelente campeonato, este ano começou muito bem a sua competição europeia, equipa bem trabalhada técnica e taticamente, sabemos que como sempre é um jogo difícil nos Açores, mas também nos preparámos durante estas duas semanas, com metodologias de treino diferenciadas, mas muito bem. Temos a confiança necessária para trazer os três pontos."

Mercado e plantel: "Fechou aquilo que todos os treinadores querem [que feche], acabaram as transferências e hoje as equipas estão mais estabilizadas, o Benfica não foge ao normal. Estou extremamente satisfeito com o plantel que tenho, já estava antes de um ou outro jogador ter entrado. Depois de fechar a janela, melhor ainda. Temos um plantel de 20 e muitos jogadores para fazer face aos jogos de dois em dois, três em três dias. Temos trabalhado na dinâmica da equipa e para fazer face aos jogos que vamos ter."

David Luiz: "Toda a gente sabe do nome que se falou. Não vindo David Luiz, não viria mais nenhum jogador, porque eu não queria, ficava com os que tinha. E ficámos com o que temos. Temos Ferro, não saiu para preencher essa possibilidade."

Qual dos rivais se reforçou melhor? "É subjetivo dizer quem está melhor e pior. Melhor é quem ganha, vamos ver no fim do campeonato quem se reforçou melhor."

Gedson: "Acreditamos que Gedson tem potencial para poder crescer no Benfica. Joga numa posição onde está o João Mário, Taarabt e ele, pode dar-nos garantias de ser opção. Tem vindo a crescer, por isso é que não saiu. Ele também preferiu estar no Benfica, porque sabe que, podendo não jogar tanto como no Galatasaray, sabe que vai crescer muito."

Clássico: "Os dois rivais diretos jogam entre eles, não podem ganhar os dois, já sabemos. Também sabemos que temos um jogo difícil. Mais importante do que os rivais é o nosso jogo. Temos jogo difícil, de exigência máxima, para atingires os teus objetivos tens de pensar em ti e não nos outros. Estou preocupado com a qualidade do Santa Clara. Saber se Valenzuela vai jogar ou não, é jogador da seleção da Venezuela, Morita do Japão, isso é que me preocupa, os outros não me preocupam."