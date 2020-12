Jorge Jesus fala da Taça de Portugal: " É um jogo especial com o meu clube do coração"

Jorge Jesus comentou na Sport TV o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal

O Benfica vai visitar o Estrela da Amadora nos oitavos de final da Taça de Portugal, quase 12 anos depois do último confronto entre ambos, enquanto FC Porto e Sporting aguardam pelos oponentes.

A partida dos oitavos vai proporcionar igualmente o regresso do treinador do Benfica, Jorge Jesus, à Reboleira. O técnico não só é natural da freguesia de Falagueira-Venda Nova, que pertence ao concelho da Amadora, como jogou e treinou o Estrela. Como treinador esteve no clube em duas ocasiões (entre 1998 e 2000, e depois entre 2001 e 2003).

"Estrela na Taça de Portugal? É um jogo especial, o meu clube do coração, foi ali que me fiz jogador, treinador. É onde nasci. Depois do Estrela ter passado alguns anos fora do futebol de topo está a aparecer, fico feliz por voltar à minha terra"