Jorge Jesus explica saída de Florentino do Benfica: "Ele pediu muito"

Jorge Jesus fez a antevisão ao jogo com o Moreirense, no sábado, e abordou a saída de Florentino para o Mónaco.

Florentino foi oficializado esta sexta-feira como reforço do Mónaco e, horas depois, Jorge Jesus comentou a saída na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, explicando que o médio pediu para sair para poder jogar mais e porque isso lhe traz vantagens a nível financeiro.

"O Florentino é um dos jovens do Seixal em que eu acredito. Que tem todas as condições para ser um primeiro jogador [chefe do meio-campo]. Tem várias qualidades: tem talento, é muito inteligente para a idade que tem, até taticamente. Teve aqui um ano e meio sem jogar, não pode evoluir na equipa B e não vai jogar tanto, porque para aquela posição temos vários jogadores como o Weigl, o Samaris, o Gabriel... O Florentino já me tinha pedido para sair e eu disse que não, mas ele voltou a falar, apresentou argumentos, entre os quais financeiros, e eu percebi que seria bom para ele sair... porque ia ganhar muito mais do que no Benfica. E também vai voltar muito mais jogador. Pedi ao Benfica para que o Mónaco não tivesse hipótese de o contratar, ele tem de voltar ao Benfica, porque acredito que vai ser uma mais valia. Ele deu o pontapé de saída, pediu muito e eu achei que poderia ter alguma razão."