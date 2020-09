Jorge Jesus explica "jogar o triplo" e fala dos comentários no Brasil

Treinador do Benfica abordou o nível de jogo do Benfica e os comentários dos brasileiros à eliminação do Benfica da Champions.

Patamar em que está o Benfica: "Só fizemos um jogo, não tenho capacidade para dizer qual é o patamar onde o Benfica está a jogar. Quando disse que o Benfica tinha de jogar o triplo... Se não puser o Benfica a jogar o dobro ou triplo do ano passado, não ganha. Tem de ter o seu nível para ganhar. Se já esta a jogar nesse nível ? Claro que não, nem pouco mais ou menos. Tem qualidade para o fazer, estamos num clube onde não falta nada. A equipa vai ter nota artística, estou a conhecer os jogadores e todos têm talento para poder acreditar nisto".

Comentários no Brasil sobre a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões e relação amor/ódio: "Ódio? Está enganado. Eram 50 milhões que me amavam. Todos os jogos tinha 70 mil a gritar pelo meu nome. Não é ódio, é amor. Saí para outro projeto, para outro grande clube e é natural... Não acredito que os adeptos do Flamengo queiram que o Benfica perca. Não queria falar muito nisso, porque o Flamengo é um clube que me marcou muito. Nunca vou esquecer. Conquistei títulos, ia sendo campeão do mundo. Nunca serei ingrato, não é por estar no Benfica que vou dizer que os adeptos do Flamengo me odeiam. Pelo contrário. Perdeste aquilo que tu mais gostavas e percebo isso [os comentários] perfeitamente".