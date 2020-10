Jorge Jesus explica braçadeira de capitão a Otamendi: "Tem estatuto"

Na antevisão do jogo do Benfica frente ao Belenenses SAD, Jorge Jesus explicou o porquê de ter dado a braçadeira de capitão a Otamendi e lembrou a situação de Bruno Fernandes no Manchester United.

Braçadeira de capitão a Otamendi: "É uma decisão minha. Como é óbvio foi polémica, mas não sei porquê ou melhor, no fundo sei. Os adeptos têm um contacto mais sentimental, mais apaixonante, eu olho para os interesses daquilo que é o Benfica de forma diferente. Não pondo em questão o sentimento e o coração, tenho de ver outras coisas que, desportivamente, são importantes. Já expliquei isto. O Benfica tem 5 capitães de equipa. Dos cinco, o Rúben saiu, o André não joga até ao final da época. Ficaram três. Tinha que incluir um capitão. É o que faço sempre onde chego, passo a escolher mais um. Então dentro deses jogadores novos, olhei para o perfil deles, o perfil desportivo. Quem podia escolher? O Vertonghen foi só capitão do Tottenham e da seleção da Bélgica. O Otamendi foi só capitão do Manchester City e sub-capitão da seleção argentina. Eu tinha de escolher um que tivesse estatuto. Se for jogar à Bélgica, os árbitros olham para o Otamendi e pensam: 'olha o Otamendi, jogador da Argentina, foi jogador do Manchester City'. Tem estatuto. Para além do estatuto do Benfica naquele momento. E tem experiência de balneário. Entre ele e o Vertonghen, o Otamendi falava português, por isso ficou ele.

Bruno Fernandes: "Ficámos todos contentes com o Bruno Fernandes ser capitão no Manchester United. Porquê que o escolheram? Porque ele é líder. Um capitão não é escolhido por ter anos no clube, isso era no tempo de D. Afonso Henriques. Agora não é assim. Para seres capitão de equipa tens de ter argumentos, não só o passado no clube. Um dos grandes capitães que tive no clube foi o Luisão. Hoje trabalha na estrutura técnica da equipa porquê? Porque tinha isso! É muito mais do que os anos do clube. Há muitos que não gostam, eu percebo porque o Otamendi foi jogador do FC Porto, mas isso no futebol atual já não existe. Hoje os jogadores saltam, é assim o futebol".