Jorge Jesus explica ausências de Yaremchuk e Vinícius

Declarações do treinador do Benfica após o triunfo por 2-1 sobre o Tondela.

Ausências de Yaremchuk e Vinícius: "O Roman [Yaremchuk], foi problema do covid-19. Não que esteja infetado, mas ele vai para a seleção da Ucrânia e para voltar tem aquele problema do confinamento e tivemos de o vacinar antes de ir. Adoeceu e não o pude convocar. O Vinícius... Não é segredo nenhum que se há sector que temos excesso é nos pontas de lança, temos seis avançados. Vamos tentar libertá-lo, não sei se conseguimos. Uma coisa é querer, outra é conseguir, não está dependente de nós, depende se tem clubes interessados. Se não tiver clubes interessados, vai ficar e vou ficar satisfeito na mesma, não há problema nenhum. Para a situação financeira do clube já não. Vinícius é dos poucos ou quase o único que tem mercado, tem clubes atrás dele. Se tiver de ser sacrificado, vai ser ele um dos jogadores que sai. É um profissional espetacular. Se calhar não lhe dei tantas oportunidades como se calhar merecia, porque vou ter de o libertar. Espero que sejam clubes da dimensão dele."