Jorge Jesus explica ausências de Otamendi, Weigl e Rafa

Declarações de Jorge Jesus à Eleven Sports após a derrota do Benfica por 5-2 em casa do Bayern.

Titulares fora do onze: "Nós sabíamos que tínhamos três jogadores em perigo, que não podiam ver amarelo, entre eles Otamendi, Weigl e Rafa. Sabíamos que a decisão de ainda podermos discutir este apuramento passa pelo jogo do Barcelona e do jogo em Lisboa com o Dínamo de Kiev."

Planeamento: "Esta questão põe-se porque nesta fase, neste grupo, logo à partida as equipas que teoricamente estavam apuradas eram o Bayern e Barcelona e neste momento ainda estamos a discutir o apuramento com o Barcelona. E sabemos que a discussão vai ser feita nos dois últimos jogos."