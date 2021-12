Jorge Jesus explica ausência de Yaremchuk dos convocados do jogo com o Famalicão

Treinador do Benfica em conferência de Imprensa, após a goleada em Famalicão, 1-4, em jogo da 14ª jornada da Liga Bwin.

Felicitações à equipa: "Parabéns à equipa, o grande objetivo era somar três pontos, com maior ou menor dificuldade. É um campo em que os nossos rivais tiveram dificuldade em passar, um não passou. Sabíamos, à partida, que seria um jogo disputado."

Ausência de Yaremchuk: "O Yaremchuk saiu carregado muscularmente [do jogo com o Dínamo Kiev], não treinou connosco durante a semana, vai estar alguns dias de fora e por isso é que não estava nos convocados. Até quarta-feira [para o jogo com o Covilhã] pode ser que recupere, mas duvido."

Resultado pode ser enganador? "Sim, pelos números parece que foi um jogo fácil, mas não foi. Notou-se alguns jogadores ainda carregados do jogo com o Dínamo Kiev. João Mário, Grimaldo, Jan [Vertonghen], foram os três jogadores em que se notou mais. Pelo resultado parece que foi fácil. Se a equipa está mais experiente? Não, é o resultado. Com 4-1, a equipa fica mais tranquila, com posse de bola mais controlada, as decisões não são tão nervosas... Parece que é [uma equipa mais experiente], mas o resultado é que nos dá essa segurança e tranquilidade. Mas é uma equipa mais forte. Acho que os três grandes estão mais fortes do que no ano passado. Foi uma vitória importante, andamos atras dos nossos rivais. Cada ponto que somamos é muito importante."