Jorge Jesus explica a reação ao lance de Seferovic: "Em vez de dar um pontapé no balde..."

Jorge Jesus no final do Barcelona-Benfica (0-0), da quinta jornada da Liga dos Campeões

O golo anulado a Otamendi: "O golo anulado? Eu não consigo ver nada, ainda não vi o lance, mas também não interessa, foi anulado. Seria um grande golo do Otamendi. Antes tivemos um lance de golo feito, do Roman. Em relação a esse lance não tenho certeza absoluta, não sei se foi um arco, se é verdade ou não."

Ajoelhado após o lance de Seferovic: "Em relação aos 93 minutos, perder oportunidade daquelas, que dava a oportunidade de passares aos oitavos da Champions... Quem foi treinador e jogador percebe exatamente a minha reação. Quem nunca jogou à bola e nunca treinou, acha que aquilo é um movimento de fraqueza. Quem sabe a emoção do jogo, percebe. Temos estas ações com o desespero, com o querer tanto ganhar, com o sentir que aquilo é um golo feito e todos nós falhámos. Em vez de pôr as mãos na cara, dar um pontapé no balde, mandar a camisola para o ar... Tive outro comportamento."

O lance de Seferovic: "A partir do momento em que fica sozinho pensei que ia ser golo. Quando não foi golo, ia morrendo, ia-me dando um ataque no coração. Mas isso faz parte da minha profissão. Tenho é de o ajudar a passar este momento, porque ele também não teve estar feliz, como é óbvio. A equipa vai ajudá-lo."