Jorge Jesus explica a importância de Pizzi no Benfica: "Com ele em jogo..."

O treinador do Benfica fez a antevisão da partida com o Estoril, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal

Pizzi: "Alguns treinadores veêm as coisas à sua maneira. Dizem que não devem individualizar. Eu não vejo o futebol assim. Vou falar do Pizzi. Não me escondo. É mais importante coletivamente... é... mas se tiver que falar individualmente falo. Não tenho problema. O Benfica até hoje fez 38 jogos. Ele esteve em 35. Não esquecendo que teve covid. Quando cheguei fui eu que pedi o regresso do Pizzi. Conhece-me bem, eu conheço os seus defeitos, ele os meus. Sente-se responsável pelas coisas que não são tão boas. Ele acha, e bem, que todas as tarefas positivas passam pela equipa e as negativos também. E o principal responsável é o treinador. Se os jogadores jogam pior ou melhor tem a ver com o treinador. O Pizzi é muito importante. É o mais importante. Com ele no jogo mudo o sistema fácil porque joga em mais que uma posição. E isso é muito importante. Mas também tem a ver com saber gerir. Não jogou de inicio com o Rio Ave, mas amanhã vai jogar."