Jorge Jesus: "Europa alertada por esta vitória? O Sheriff também..."

Declarações de Jorge Jesus após o Benfica-Barcelona (3-0) na Liga dos Campeões

Destaques: "Não tenho problemas em destacar um jogador, mas hoje destaco a equipa.. A equipa foi muito mais forte do que o Darwin. Ele fez dois golos, esteve bem e a cada jogo que faz está melhor."

Agora o Bayern: "Antes de ganhar ao Barcelona já sonhámos que podíamos vencer. O Benfica vai sempre com a ideia dde vencer. Sabemos que o Barça é uma das equipas que quer ganhar a Champions, mas isso não nos tirou a ambição, nem a confiança nem o querer"

Classificação: O primeiro lugar está definido, é o Bayern. Dois jogos, duas vitórias, oito golos marcados e nenhum sofrido. A senguda posição será entre o Benfica e o Barcelona"

A importância internacional de vencer o Barcelona: "O Sheriff, também estão alertados [venceu o real Madrid]... [risos]. Verdade seja dita, esta vitória em termos internacionais... Como é, o Benfica venceu o Barcelona por 3-0? Claro que valoriza o Benfica e é isso que o Benfica quer, voltar a ser conhecido na Europa pelos resultados. O Benfica quer voltar aos cinco melhores lugares do ranking da UEFA, onde estava quando saímos... Queremos recuperar essa posição. Esta vitória valoriza o Benfica, os jogadores e claro o treinador"

A melhor equipa: "No Flamengo também me perguntavam se era a melhor equipa que treinara... O Benfica está mais forte do que na époa passda, é certo Até porque há mais trabalho. Mas, o que interessa é como acaba"