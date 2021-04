Treinador do Benfica após goleada em Portimão, por 5-1, na 28ª jornada do campeonato.

Análise: "A diferença no futebol são sempre os golos, aquele que marca mais, o que sofre menos. Agora o momento não tem muita influência, sendo que se marcares no fim e estiveres empatado, sim, tem influência. Agora a melhoria da equipa... O 1-1 teve importância e depois face às modificações que fomos fazendo durante o jogo, fomos ficando mais fortes, mais controladores e os golos foram aparecendo. Jogámos contra uma boa equipa, já não perdia há três jogos, difícil de ser batida em Portimão, a fazer um bom campeonato, principalmente na segunda volta. O Benfica fez um jogo forte, como tem feito, como fez em Paços [de Ferreira] e em Braga, num leque de oito jogos onde tivemos um percalço onde não esperávamos, estamos a pôr as coisas fáceis nos jogos difíceis e naquilo que parece fácil pomos as coisas difíceis. Não nos interessava mais nenhum resultado que não fosse a vitória, hoje, amanhã e sempre até acabar. O que é importante é a confiança, esta qualidade coletiva e individual que equipa põe no jogo ofensivo, a entrada do Darwin também foi determinante, está a ficar melhor."

Darwin: "Precisávamos de um jogador que desse profundidade ao jogo, estávamos com qualidade, mas pouca profundidade na zona de decisão. Os avançados só queriam jogar com bola no pé e achei que tínhamos de modificar, não a forma de jogar, mas na zona de decisão tínhamos de jogar de maneira diferente. O Gabi - e face à nossa estrutura, já não precisávamos de um jogador tão posicional -, tinha cartão amarelo, e bem, andava com medo de levar o segundo, deixou de ser agressivo, perdemos bolas, porque ele não quis arriscar e bem. Isso foi modificando a equipa. 5-1 é um resultado sempre bom, seja onde for, ainda para mais em Portimão. Considero esta equipa muito complicada."

Satisfeito pela resposta da equipa? "Mais por aquilo que a equipa produziu no jogo, sabemos porque perdemos o outro [contra o Gil Vicente], tentámos corrigir algumas coisas que não fizemos bem. A equipa é uma equipa segura, confiante, que acredita no que faz, e isso é fundamental, quando tens jogadores que acreditam na mensagem, é meio caminho andado, tendo jogadores de qualidade. Vindo de uma derrota que nos doeu muito, vínhamos de sete vitórias, ninguém estava à espera, não abalámos, não trememos, porque quando acreditas não tremes, não mudas o teu discurso, porque acreditas no que fazes. Estamos rodeados por outras pessoas que só acreditam nas coisas quando se ganha, mas faz parte do futebol e tens de estar preparado para isso."