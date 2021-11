Jorge Jesus: "Estamos a pôr em dúvida o apuramento do Barcelona"

Declarações de Jorge Jesus à Eleven Sports após a derrota do Benfica por 5-2 em casa do Bayern.

Análise ao jogo: "Este Bayern é uma equipa muito forte, com uma intensidade muito alta de jogo. Tínhamos três jogadores com dois amarelos, podiam levar o terceiro, e tentamos defender a equipa para os jogos da decisão com o Barcelona e com o Dínamo Kiev. Este jogo teve coisas muito boas: alguns jogadores que não têm jogado tanto portaram-se muito bem. Não é fácil jogar aqui, contra uma equipa que faz quatro ou cinco golos em todos os jogos. Não saímos satisfeitos, porque sofremos cinco golos, mas também não é normal fazer aqui dois golos.

Resultado podia ser diferente? "Podia ser diferente defensivamente. Em alguns golos que sofremos, normalmente fazemos melhor. Mas temos de dar mérito ao Bayern. Duvido que haja alguma equipa do mundo [além do Bayern] que jogue com esta intensidade, com e sem bola. Obrigaram-nos a correr muito."

Contas do apuramento: "Temos de ser pragmáticos e objetivos. No sorteio, todos diziam que o Benfica dificilmente seria apurado. Mas com a nossa qualidade, ainda temos uma réstia de esperança. Estamos a pôr em dúvida o apuramento do Barcelona. Temos a chance de depender só de nós."