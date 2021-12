Jorge Jesus espera por proposta oficial do Flamengo, dizem no Brasil

Treinador do Benfica tem sido associado a um eventual regresso ao "Mengão".

O futuro de Jorge Jesus tem sido alvo de bastantes rumores, com o treinador português a surgir associado a um possível regresso ao Flamengo. A hipótese tem ganhado força nos últimos dias, principalmente depois do desaire de sexta-feira no dérbi com o Sporting, na Luz (1-3).

Esta segunda-feira, o portal brasileiro "Goal" afirma que o treinador do Benfica estará à espera de uma proposta oficial do "Mengão", sem treinador desde a saída de Renato Gaúcho, que perdeu a final da Taça Libertadores com o Palmeiras de Abel Ferreira (2-1 no prolongamento).

Ainda de acordo com o "Goal", Jesus não estará a gostar da "pressão" que está a sofrer no Benfica, clube com o qual tem contrato até final da época.

Ainda assim, o treinador português não estará inclinado a pedir a demissão, pelo que só deverá tomar alguma decisão no caso de receber alguma proposta oficial do clube brasileiro.