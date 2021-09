Jorge Jesus esclarece situações de Seferovic, André Almeida e Rafa

Treinador do Benfica em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo à receção ao Boavista (segunda-feira, 19h00), a contar para a sexta jornada da Liga Bwin.

"O André Almeida, como sabem, depois do jogo do campeonato teve um problema muscular, ficou fora do jogo da Champions. Começou a trabalhar... Clinicamente esta curado, começou a trabalhar ontem connosco, tem dois dias de treino, não vai estar no jogo. Vai trabalhar mais especificamente. Vai aproveitar amanhã e hoje já aproveitámos para fazer trabalho mais específico, com muito mais intensidade. Não é um dos convocados", começou por dizer.

"O Aris [Seferovic] ressentiu-se novamente da lesão, vai estar fora não sei quanto tempo, o departamento médico é que sabe. Não vai estar neste jogo e penso que não é só neste", continuou, falando por fim de Rafa:

"Rafa recuperou da jogada frente ao Dínamo Kiev, está 100 por cento capaz de poder ser lançado no jogo. Se tudo correr normalmente, vai jogar."