Jesus: "Em termos defensivos, foi igual para o Arouca ter dez ou onze jogadores"

Treinador do Benfica analisou a vitória (2-0) sobre o Arouca, na segunda jornada da Liga Bwin.

Vitória sobre o Arouca: "Duas coisas muito importantes: a vitória e os adeptos. Com os adeptos é outra história, temos sempre mais um jogador, até tivemos mesmo mais um porque o Arouca teve uma expulsão [Victor Braga, aos 9 minutos], mas os adeptos ajudam sempre muito a equipa a ter que lutar pelo golo, independentemente de o jogo se ter tornado fácil."

Golos falhados e análise do encontro: "Falhámos muitos golos, não se pode falhar tantos golos como a nossa equipa falhou. Fomos pouco eficazes em momentos de golo fácil, de um para um ou até de baliza aberta. Ainda estamos no início da época, temos de dar alguma desculpa nestes momentos técnicos. Mas a equipa fez um jogo seguro, a equipa do Arouca iria sempre defender, o facto de ter menos um jogador foi igual em termos defensivos. Com onze ou dez teve um posicionamento igual. Prejudicou-os quando tinham bola, aí faltou um jogador. Deu para lançar o André [Almeida], que era o que queríamos, o André a jogar pelo menos meia-hora, e deu para rodar outros jogadores que não jogaram com o Spartak. Notou-se que alguns dos que entraram tiveram alguma dificuldade em dar velocidade ao jogo quando o Arouca estava extremamente fatigado. Mas isto é bom, porque ganhas um plantel que está sempre em competição. Qualquer um terá ritmo alto de jogo."

Mudança de sistema para linha de quatro defesas: "A primeira volta da época passada foi feita em 4-4-2, a segunda volta em 3-4-3, a equipa esta confortável nos dois sistemas. Hoje tivemos dinâmica, mas falhámos muitos golos fáceis. Isso não valoriza tanto o teu jogo, se ganhássemos por quatro ou cinco a valorização era maior."