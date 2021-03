Jorge Jesus elogia o Braga e afirma: "Ainda acreditamos no primeiro lugar"

Treinador do Benfica elogia o Braga na véspera do jogo entre as duas equipas, marcado para domingo (20h00), na Pedreira.

Jogo decisivo? "Sim. Em termos classificativos do momento é muito importante para o Benfica, ganhar em Braga porque é um dos objetivos que nós, neste momento, temos. Até ao primeiro lugar ainda acreditamos, mas temos de pensar em passar o terceiro classificado. De jornada em jornada vamos tentar recuperar posições, tentar chegar atrás do primeiro e depois ver se chegamos ao primeiro lugar. Sabendo que jornada a jornada vais tendo menos hipóteses, mas nós acreditamos porque sentimos que estamos a melhorar e no futebol tudo pode acontecer."

Força do Braga: "O Braga é um rival forte, contra o qual já jogámos duas vezes este ano e não ganhámos. No jogo de Leiria [Taça da Liga] foi no período em que jogou uma equipa toda diferente da que vai jogar amanhã. Uma das alturas em que fomos atacados pela covid-19. Não tira valor ao Braga, amanhã vamos ter dificuldades no jogo, o Braga vai apertar-nos várias vezes. Temos de ter capacidade para fazermos o mesmo ao Braga, termos qualidade ofensivamente, uma equipa que possa, numa ou outra jogada, fazer a diferença."

Braga é uma equipa a temer por ter vencido os dois jogos anteriores? "Nenhum jogo é fácil e estamos a falar, mais concretamente, do Braga. Já falámos do valor do Braga. O facto de ter ganho estes dois primeiros jogos [contra o Benfica], se calhar, é melhor para nós porque já há dois jogos consecutivos que não ganhámos e, por isso, podemos corrigir para ganhar amanhã [domingo] em Braga. Estamos a apostar no nosso conhecimento, cada vez maior, do nosso rival, para podermos ganhar amanhã."