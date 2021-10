Jorge Jesus elogia a Taça da Liga: "Não é tão valorizada, mas é muito bem organizada"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus à BTV na antevisão ao jogo com o V. Guimarães, marcado para as 19h30 de quarta-feira e referente ao Grupo A da Taça da Liga.

Significado da Taça da Liga: "Significa que é um objetivo, um troféu. Normalmente, é sempre o primeiro troféu do calendário e este ano é igual. Significa que o queremos conquistar e sabemos que temos só um joga para definir se o podemos conquistar ou não, que é o de amanhã [quarta-feira]. Não é tão valorizada, mas é muito bem organizada. A final, na minha opinião, é melhor organizada do que a final da Taça de Portugal. Tudo isso dá-nos a responsabilidade e respeito pela competição."

Adeptos: "A massa associativa do Benfica é especial. A grande maioria em Portugal é do Benfica e vão a todos os jogos para nos acarinhar. Claro que é mais fácil agradecer-lhes quando ganhamos, mas quando não se ganha também temos de os respeitar. Nos jogos em Guimarães normalmente a grande maioria são adeptos do V. Guimarães."