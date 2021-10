Jorge Jesus eleito Treinador do Mês da Liga Bwin

Votação refere-se ao desempenho em setembro

As três vitórias alcançadas pelo Benfica em setembro valeram a Jorge Jesus ser distinguido com o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês na Liga Portugal Bwin.

Segundo o revelado esta quarta-feira, o treinador encarnado recebeu 41% dos votos dos seus pares na I Liga, batendo a concorrência de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense - que em outubro infligiu a primeira derrota ao Benfica esta temporada - e de Bruno Pinheiro (Estoril), que somaram 21% e 17% dos votos, respetivamente-