Jorge Jesus e uma dúvida no FC Porto: "No Benfica não vai mudar nada"

Treinador do Benfica aborda a possível ausência de Otávio no clássico de sexta-feira.

Otávio é dúvida no FC Porto para o jogo de sexta-feira frente ao Benfica, no Estádio do Dragão, depois de ter recebido um resultado inconclusivo num teste à covid-19.

Esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao clássico, Jorge Jesus foi questionado sobre a possível ausência do médio brasileiro e garantiu que, na sua equipa, "não muda nada".

"O que é que muda na minha estratégia de jogo? Não vai mudar nada. Se tem alguma influência no jogo? Pode ter no ponto de vista estratégico da equipa do FC Porto, que tem dinâmicas assentes nos posicionamentos do Otávio. Não é por o Otávio jogar ou não jogar que o Benfica pode mudar alguma ideia no jogo de amanhã", afiançou Jesus.