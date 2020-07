Jorge Jesus é trunfo de Vieira para as eleições do Benfica e vale um mandato

Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus nos tempos do treinador ao leme do Benfica

Luís Filipe Vieira vai a eleições para novo ciclo de quatro anos e quer ter o ainda técnico do Flamengo até 2024.

Jorge Jesus é um trunfo que Luís Filipe Vieira pretende jogar como forma de ganhar balanço para as eleições à presidência do Benfica - até por entender que este é o desejado por muitos associados -, previstas para outubro, mas é também uma solução que o presidente das águias quer prolongar pelo próximo mandato de quatro anos que espera ver ratificado pelos sócios benfiquistas.

É essa a duração de contrato que, sabe O JOGO, está em cima da mesa, embora esta não seja ainda uma alínea totalmente encerrada porque terá de ser cimentada no momento de passar as palavras para o papel definitivo.

Com mais ou menos esforço salarial, com a necessidade de assumir a verba (cerca de um milhão) que Jesus já recebeu antecipadamente do Flamengo, juntando o plano de reestruturação do plantel para o técnico liderar um projeto virado para a Europa, todos os dados se conjugam para que exista luz verde em breve. Aliás, é esperado por Luís Filipe Vieira que o desfecho aconteça esta semana - Jesus tem a segunda final com o Fluminense já na quinta-feira -, de modo a acelerar a preparação da próxima temporada e até o ex-treinador das águias já disse a alguns amigos mais próximos que quer voltar à Luz.

De momento, todas as conversas sobre o futuro de Jesus têm-se mantido ao nível pessoal. Nada chegou ao Flamengo. "Falei hoje, falo todos os dias com o Jorge e a nossa preocupação é o Fluminense, os dois jogos que temos para decidir este campeonato muito importante para nós. Não tenho outra preocupação além de ser campeão e a relação que tenho com o Jorge é muito boa, transparente", refere a O JOGO Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do emblema carioca. "O Jorge tem contrato até meio do próximo ano e o Benfica não nos contactou. Cada um faz as suas negociações como entende melhor, o Benfica é um grande clube, tem um presidente que é muito experiente", agrega.

Como referiu na véspera ao nosso jornal o presidente Rodolfo Landim, também Marcos Braz sublinha que Jesus "tem contrato". "Quando entender conversar, é só procurar-me. Só depois dele falar connosco é que veremos o que fazer. Todos temos uma boa relação com ele, já conseguimos grandes conquistas, mas as decisões são tomadas no dia a dia. Temos de ter muito gelo no sangue", refere aquele que diz ser "o principal entusiasta do Jorge no Flamengo". "Sou português, visito muitas vezes Portugal e conheci aí o seu trabalho, por isso achei que ele teria sucesso aqui. E não me enganei", aponta, sem valorizar o silêncio de Jesus sobre o interesse da Luz, pois "ele conduz como quer a sua relação com a comunicação social".