"Jorge Jesus é realmente diferente. Não deixava ninguém relaxar"

Pepê é um médio brasileiro que alinha atualmente no Cuibá, do principal escalão brasileiro, e guarda excelentes recordações de Jesus. O jogador de 23 anos, que já passou pelo Portimonense, fez parte do plantel do Flamengo orientado pelo técnico português.

"Ele realmente é muito diferente. Os métodos de trabalho e a forma como ele nos cobrava. Não deixava ninguém relaxar em nenhum treino. A parte tática destacava-se muito na defesa, na minha opinião. A nossa equipa era muito boa defensivamente e aquele quarteto [Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol] decidia no ataque", analisou Pepê, em entrevista ao portal UOL.

Com poucas oportunidades no Mengão, acabou por rumar ao Cuiabá em 2021, levando dois golos marcados em 24 jogos. No futebol português, fez apenas uma partida pela equipa principal do Portimonense, na época 2018/19, tendo sido sobretudo opção na formação sub-23.