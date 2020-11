Jorge Jesus e os golos anulados a Darwin: "Ainda ontem falei com ele sobre isso..."

Treinador do Benfica fala da dificuldade de "timing" nas decisões.

Darwin com golos anulados por fora de jogo, "culpa" dele ou de quem assiste? "É um pouco as duas coisas. Como sabem, é um jogador muito rápido, ganha com muita facilidade sem bola o espaço ao adversário e ainda não tem bem o timing [da desmarcação]. Às vezes é o colega que demora mais a fazer o passe, mas a maior parte das vezes são as decisões dele que são mais rápidas. Ainda ontem falei com ele sobre isso, a tentar explicar como tinha de temporizar. É um miúdo com 22 anos, é um talento, um jogador poderoso, que vai ter de aprender coisas do jogo que ainda não conhece. Mas vai conhecer".

Everton Cebolinha saiu frente ao Boavista por problemas físicos? Jogará frente ao Rangers? "O Everton desde que veio da seleção veio um pouco mais carregado, no jogo Bessa não estava muito bem, mas não tirei por algum problema físico, tirei por uma questão tática, achei que era preciso um jogador com outro rendimento. Mas, se não tiver problema nenhum, amanhã com certeza que estará no jogo".

Ideia de jogo vai manter-se: "Esta equipa escocesa, como disse, tem na construção e na zona de decisão uma forma de jogar que não é fácil de parar. Se não fores para o jogo com conhecimento posicional, vais ter dificuldades em segurar, e só hoje vamos trabalhar em cima disso. A nossa ideia de jogo vai manter-se, agora face ao sistema dos adversários temos de saber posicionar-nos em função do posicionamento do adversário com bola. É a única coisa que muda um bocadinho a tua ideia, não de jogo, mas ideia posicional".