Jorge Jesus e os 37 milhões encaixados pelo Benfica: "Não me preocupa"

Treinador do Benfica em conferência de Imprensa após o empate em Eindhoven, 0-0, com o PSV, e consequente apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

O que significa garantir 37 milhões por entrar na fase de grupos?

"O mais importante para mim foi o Benfica conseguir estar no patamar onde estão os melhores melhores jogadores, os melhores treinadores e as melhores equipas. O que isto implica em termos financeiros, isso já não é um problema meu, é um problema da administração do Benfica. Esse problema não me preocupa, o que me preocupava era passar esta fase, transportar o Benfica para a Champions, ainda por cima com a possibilidade de podermos ter 30 mil adeptos no nosso estádio".