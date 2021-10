Jorge Jesus e o empate com o Estoril: "A equipa continuou a discutir com o árbitro..."

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após o empate, 1-1, com o Estoril, em jogo da décima jornada da Liga Bwin.

Análise: "É um resultado difícil de digerir, perdemos dois pontos, nitidamente. Pusemo-nos a jeito, tivemos hipóteses para fazer o 2-0, não fizemos. No futebol por vezes acontece isto, uma bola parada e podemos ser surpreendidos. Não é fácil ganhar aqui, mas entrámos a ganhar, entrámos por cima, muito mais fortes do que o Estoril. Na segunda parte ainda melhor, na última meia hora tivemos bolas fáceis de finalizar e acabar com jogo. Depois há esta esperança do adversário. Pode acontecer numa bola parada, num contragolpe, e eles foram premiados com o golo aos 90 minutos. É um resultado penalizador para o Benfica."

Resultado deixa marcas: "Psicologicamente mexe com a equipa. Quando podes ganhar e acabas por perder dois pontos, estes resultados deixam-nos sempre um pouco desmoralizados, porque já não esperávamos que pudesse acontecer."

Ciclo menos positivo (seis jogos, duas vitórias): "São ciclos, é verdade que não temos feito tantas vitórias como tínhamos vindo a fazer. Jogar de três em três dias não justifica tudo, a equipa tem sido rodada, hoje jogaram seis que não jogaram em Guimarães, mas notou-se que quando fiz modificações perdemos alguma velocidade. Não é motivo, porque a bola em que depois sofremos canto é um lançamento lateral, a equipa desconcentra-se a falar com o árbitro, a dizer que o lançamento era do jogador do Benfica. De facto era mas não interessa, o árbitro marcou ao contrário. Desposicionámo-nos e levámos o lance do canto. A equipa continuou a discutir com o árbitro e isso foi fatal para sofrermos golo de canto. É um resultado desmoralizador, pelo que a equipa fez na segunda parte. Mas quem se põe a jeito, acontece."

Benfica perde a liderança: "Perdemos dois pontos, se os rivais ganham, passam à frente. Depois somos nós que vamos à procura de conquistar novamente a primeira posição, que é o que temos como objetivo, fomos líderes até à nona jornada, hoje deixámos de ser e temos de ir à procura desse lugar."