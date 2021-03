Jorge Jesus: "É mais importante ganhar a Taça se a época for negativa? É igual"

Jorge Jesus falou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, referente à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Antevisão do jogo com o Estoril: "É um dos nossos objetivos da época, chegar à final da Taça, falta um jogo, estamos em vantagem, mas temos que respeitar o adversário, seja ele quem for, e portanto vamos a jogo sabendo que o Estoril é uma equipa bem organizada, com qualidade técnica em ataque posicional e pode criar-nos problemas. Mas nós já conhecemos melhor o Estoril, como eles nos conhecem. Estamos preparados. Podemos sair vencedores, com o passaporte para a final, que é o que queremos."

Gestão da equipa: "Em relação à gestão, vocês estão atentos a tudo, sabem que eu mexo sempre cinco ou quatro jogadores nestas situações. Vai acontecer a mesma coisa amanhã [quinta-feira]."

Sobre a importância de vencer a Taça de Portugal: "Já me está a fazer uma pergunta sobre o final da época. Ainda temos de jogar com o Estoril. Temos de chegar à final primeiro, já me está a pôr cenários... Que é importante chegar à final e vencê-la, é. Seja pela época positiva ou pela época negativa. Independentemente da época ser positiva ou negativa, é importante e fundamental ganhar a final da Taça. Se for negativa, a mesma coisa. É importante ganhar a segunda prova mais importante do futebol português."

Eliminatória resolvida após vitória por 3-1 na primeira mão? "Claro que temos a vantagem de dois golos, jogamos em casa, mesmo não tendo público é a nossa casa, acreditamos - e já acreditávamos antes do primeiro jogo - que podemos passar a eliminatória. Agora ainda acreditamos mais. Mas vocês sabem que há surpresas em todos os jogos e, hoje em dia, ainda mais no Mundo. O treinador do Benfica não sente que a passagem está garantida."

Darwin é baixa: "Não vai estar amanhã no jogo, mas não tenho a certeza sobre o tempo de paragem. São questões do departamento médico, que já me tinha avisado que ele não podia estar no jogo com o Estoril."