"Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira? Sinceramente, não me interessei em saber"

Presidente do Flamengo diz a O JOGO que "confia no compromisso assumido" pelo técnico desejado pelo Benfica.

A saga, ou novela, em que se está a transformar a contratação de um treinador por parte do Benfica continua a sem fim à vista porque o presidente das águias insiste no regresso de Jorge Jesus e do lado de lá do Atlântico mantém-se a resistência dos responsáveis do Flamengo à saída do treinador português.

As últimas declarações dos responsáveis do Flamengo, proferidas logo após a derrota ante o Fluminense na final da Taça Rio, apontam no sentido do fechar da porta à saída de Jesus. E essa resistência tem razão para existir. Na sexta-feira, contactado por O JOGO, o presidente do Flamengo garantiu que não falou com Jesus sobre o Benfica. "Não vejo razão para isso. Ele tem contrato por mais um ano e compromisso com os jogadores de ficar pelo menos até ao final da época", referiu Rodolfo Landim.

Confrontado com a existência de contactos habituais entre Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira, o líder do Fla não se mostrou muito afetado. "Eu não sei se ele fez isso e, sinceramente, não me interessei em saber. O Flamengo não tomou medida alguma porque confia no compromisso assumido pelo seu técnico", acrescentou o líder do campeão brasileiro, que não quis alongar mais o seu comentário ao cenário de regresso à Luz de Jesus, ele que viu a Conmebol anunciar a previsão da retoma da Taça Libertadores para 15 de setembro. A prova, apesar de reagendada, não tem ainda totais garantias de avançar em definitivo, sendo que a final está marcada para janeiro de 2021. Como tal, o Mundial de Clubes, um dos grandes objetivos de Jesus, a par da Libertadores - estas competições levaram o técnico a estabelecer um compromisso com os atletas para a permanência -, terá de ser adiado ou mesmo cancelado, o que poderá jogar a favor das águias.

Jorge Jesus é ainda o alvo prioritário de Luís Filipe Vieira, que tem mais dois nomes em agenda, casos de Unai Emery e Marcelo Gallardo

Em paralelo, Luís Filipe Vieira continua à espera de Jorge Jesus e, até porque há uma base de entendimento entre ambos, confia que o treinador irá conseguir libertar-se do compromisso abordado por Rodolfo Landim logo após os dois jogos da final do Campeonato Carioca, ante o Fluminense, a realizar domingo e quarta-feira. Sem garantias, o líder das águias tem mais dois nomes em vista, Unai Emery (livre) e Marcelo Gallardo (River Plate) - Marco Silva ficou adiado e Maurício Pochettino recusou -, que poderão chegar pela mão do parceiro Jorge Mendes.