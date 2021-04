Jorge Jesus e as mudanças de sistema: "Tem zero a ver com o adversário"

Treinador do Benfica fez a antevisão do jogo com o Gil Vicente, marcado para as 18h00 de sábado.

Problema da covid-19 ultrapassado: "A covid-19 foi uma novidade em todas as áreas, não estávamos habituados a lidar com uma situação destas. Foi ultrapassada, conseguimos recuperar o grupo, agora há que continuar a fazer o que temos vindo a fazer neste último mês, mês e meio, com todos os jogadores disponíveis para treinar, com melhor capacidade física melhor, melhoraram individualmente e a equipa melhora coletivamente."

Sobre o Gil Vicente: "O Gil é uma equipa bem organizada, com intensidade alta, com jogo agressivo no bom sentido, uma equipa que não é fácil de bater, seja fora ou dentro de portas. Amanhã vamos ter um jogo difícil, como temos tido na Luz, continuando sempre a pensar que temos capacidade e a 'obrigação' de somar mas uma vitória, mas preparados para as dificuldades, sabendo que o adversário tem as suas estratégias. É isso que vamos tentar fazer amanhã, estamos muito confiantes para que possamos somar nova vitória."

Sistema tático: "Nós temos feito, no último terço do campeonato, algumas alterações no sistema tático da equipa do Benfica, vocês sabem que estou farto de dizer isto, acredito na evolução do futebol, que passa por isso mesmo. Portanto, estamos a trabalhar porque também não dá para trabalhar muitos sistemas ao mesmo tempo. Temo-nos saído bem num sistema e noutro. Tem a ver com os jogadores do Benfica. Há aqueles que num sistema estão num nível individual forte, ou que noutro sistema que possa achar que não vale a pena jogar com três jogadores no corredor central. Tudo isso tem a ver mais com os jogadores do Benfica, zero com o adversário. É nisso que apostamos e acreditamos."

Ciclo de jogos e possível rotatividade: "Quando jogas de dois em dois dias, ou de três em três dias, só podes ter opinião após o jogo. Antes, não tens dados que te permitam prever o que podes fazer no outro jogo."