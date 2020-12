Jorge Jesus e a Supertaça: "Derrota custou e doeu-nos muito, mas o futebol é isto"

Jorge Jesus vira o foco para o jogo de terça-feira frente ao Portimonense.

Preparação para o Portimonense: "Cada jogo tem uma forma diferente de ser preparado, o adversário também pensa assim, temos trabalhado durante a semana com intenção e confiança de nos apresentarmos amanhã num bom patamar para vencer o jogo, de forma a chegar ao nosso rival que está à frente, o Sporting, que já jogou ontem. A classificação será a mesma, mas a pontuação não. Estamos no segundo lugar, ganhando continuamos a perseguir o primeiro lugar, que é o nosso objetivo, onde já estivemos durante cinco jornadas. Queremos voltar a esse lugar."

Treinador do Portimonense diz que Benfica não atravessa a melhor fase: "Estou a responder ao treinador do Portimonense. Se fizermos um balanço das 10 jornadas, claro que já estivemos melhor. Estivemos em primeiro, agora estamos em segundo... Sabemos o que queremos, para onde caminhamos. O Benfica tem uma estrutura onde todos sabemos as nossas responsabilidades. O que nós temos é a convicção de ter as nossas ideias. Em relação à pergunta, é tentar novamente: Temos de vencer o jogo. Se estamos melhor do que há dois meses? Nessa altura éramos invictos com duas vitórias na Liga Europa. Não estamos tão bem como estivemos. Queremos voltar ao primeiro lugar."

Rescaldo da Supertaça e jogo com o Portimonense: "A motivação é sempre a máxima, independentemente das competições. O campeonato é o principal objetivo. Como respondi há bocado, a vitória é importantíssima para que possamos continuar ligados ao primeiro classificado, não há outra forma de pensar que não seja essa. Independentemente de ter havido uma derrota, que custou muito e que sentimos, que nos doeu - o futebol é isto -, temos um jogo com muita importância e queremos jogar a um nível superior ao do adversário para podermos vencer o jogo."