Jorge Jesus e a reeleição de Vieira: "Um dia memorável"

Técnico do Benfica, em conferência de Imprensa pós-jogo com o Standard de Liége, adversário que ás águias venceram por 3-0, regozijou-se pela reeleição de Luís Filipe Vieira como presidente do clube da Luz

Reeleição de Vieira como presidente do Benfica: "Foi um dia memorável para o Benfica, por aquilo que aconteceu democraticamente na vida do clube. Os sócios, mais uma vez, escolheram o presidente [Luís Filipe Vieira]. Hoje, penso que o jogo também ajudou a colorir toda a jornade de ontem do Benfica, com uma vitória e os 5 mil adeptos entusiasmados. Foi tudo perfeito para a nação benfiquista. Vocês sabem tão bem como eu qual foi a expressão das eleições."