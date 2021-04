Jesus e a polémica em redor do Moreirense-FC Porto: "Todos temos de rever processos"

Treinador do Benfica fez a antevisão do jogo entre as águias e o Tondela, agendado para as 19h00 de sexta-feira, e comentou a polémica que se seguiu ao Moreirense-FC Porto, que motivou muitas queixas dos dragões e ficou marcado pela agressão a um repórter de imagem da TVI após o jogo.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, foi questionado esta quinta-feira sobre a polémica em redor do jogo entre Moreirense e FC Porto (1-1), na 29.ª jornada, que ficou marcado por queixas dos dragões sobre a arbitragem de Hugo Miguel, a expulsão de Sérgio Conceição após o apito final e a agressão a um repórter de imagem da TVI, que resultou na suspensão da licença do agente Pedro Pinho.

"Para comentar não foram dois casos, até foram três... Não fica muito bem da minha parte estar a comentar outras situações não relacionadas com o jogo com o Tondela. Mas o que eu penso é que todos nós temos que rever os nossos processos. Treinadores, árbitros, jogadores... O futebol em Portugal é representado pela Seleção e por jogadores de qualidade. Os jogadores são identificados fora de Portugal como jogadores de topo. Ainda ontem, na meia-final da Champions, estavam vários portugueses. Temos de olhar para o nosso produto e começarmos a pensar que o futebol é muito mais importante do que interesses individuais, todos temos que abraçar essa causa. Caso contrário andamos sempre com estas situações à volta do futebol português", assinalou Jesus, na antevisão ao encontro do Benfica com o Tondela, marcado para as 19h00 de sexta-feira.