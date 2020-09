Jorge Jesus e a Operação Lex: " O Benfica é muito maior graças ao presidente"

Jorge Jesus comentou a acusação a Luís Filipe Vieira na Operação Lex

Sobre a Operação Lex: "Todos nesta casa estamos solidários com o presidente e todos sofremos com ele, com o que ele, família e amigos possam estar a sofrer. Acreditamos nele, estamos com ele. Esta vitória do grupo é toda para ele, por tudo o que fez por este Benfica. Este Benfica já era grande quando eu sai há seis anos, mas é muito maior agora e deve -se a ele. Deve-se muito à direção do Benfica"

Focados na Liga além da Liga Europa: "Ainda temos uma competição que é a Liga Europa, não é onde queríamos esta. Era o meu receio, o mais difícil era entrar na fase de grupos, sabia que lá ía surpreender. O Benfica vai para a Liga Europa com objetivos bem definidos. O foco é o campeonato e sempre será das equipas portuguesas que jogam para ser campeãs."